Maltempo, forti piogge anche al Centro: quasi 100mm nel Lazio, allagamenti di strade e scantinati in Umbria [DATI e VIDEO]

Non solo il Nord Italia nella morsa del maltempo. Forti piogge e temporali stanno colpendo anche il Centro Italia, come dimostrano gli eccezionali dati pluviometrici registrati oggi in alcune località. Particolarmente colpiti da forti piogge il Lazio meridionale, nella provincia di Frosinone, e l’Umbria tra le province di Perugia e Castiglione del Lago.

Tra i dati più eclatanti, segnaliamo: 92mm a Cervaro, 85mm a Pico, 73mm a Castiglione del Lago, 68mm a Chiusi, 61mm a Frosinone, 51mm a Faenza.

Nonostante la pioggia intensa in gran parte dell’Umbria, non si registrano situazioni di emergenza particolari. E’ rimasto chiuso al traffico, dalle sette alle dieci di questa mattina, lo svincolo Umbertide-Gubbio della E45, a causa di alcuni allagamenti. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Perugia. Gli interventi si stanno concentrando, in particolare, nel territorio eugubino, a causa dell’allagamento di alcuni scantinati e strade. Nessuna segnalazione di criticità, al momento, è arrivata alla sala operativa della Protezione civile.

L’allerta maltempo continuerà anche domani, quando forti piogge colpiranno ancora il Nord già duramente provato.

