Maltempo, piogge torrenziali, frane ed esondazioni in Liguria e assaggio d’estate nel resto del Paese: +33°C in Sicilia, +31°C in Emilia Romagna [FOTO e DATI]

Forti piogge hanno colpito oggi la Liguria, in particolare nel Savonese, dove resta in vigore fino alle 8 di domani l’allerta meteo gialla per temporali. A Loano, le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione del torrente Nimbalto, che ha portato danni e allagamenti. 25 persone sono ancora isolate a Castagnabianca, frazione di Pietra Ligure, in cui le forti piogge delle ultime ore hanno fatto crollare un tratto della strada che collega l’abitato alla costa (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Non si segnalano al momento feriti – precisa il governatore della Liguria Giovanni Toti -, si sta lavorando per progettare la ricostruzione della strada, ci vorranno alcuni giorni, o un eventuale passaggio alternativo. Stiamo decidendo con il sindaco se le famiglie possono rimanere o se devono essere evacuate da altre parti“. Un’altra frana ha interessato la strada tra Millesimo e Cosseria, nell’entroterra savonese, ma in questa zona i danni sarebbero meno gravi secondo i primi sopralluoghi.

Tra gli accumuli pluviometrici più significativi in Liguria segnaliamo: 75mm a Cairo Montenotte, 70mm a Tovo San Giacomo e Bardineto, 58mm a Cosseria, 50mm a Molini di Triora e Millesimo.

Intanto oggi abbiamo avuto un assaggio di estate con le temperature che al Centro-Sud e al Nord-Est hanno superato la soglia di +30°C. Tra le massime più significative di oggi, segnaliamo: +33°C a Carini; +32°C a Palermo, Mantova, Torano Castello, Oppido Mamertina, Sellia, Legnago; +31°C a Foggia, Cosenza, Guidonia Montecelio, Imola, Ferrara; +30°C a Reggio Calabria, Caltanissetta, Taranto, Manfredonia, Noventa Vicentina, Nardò; +29°C a Crotone, Vicenza, Parma, Modena, Rovereto, Montichiari, Rimini, Cattolica, Boscoreale; +28°C a Milano, Chieti, Bologna, Pesaro, Reggio Emilia, Pordenone.

Un forte fronte temporalesco proveniente dalle Baleari porterà ancora piogge e temporali. Colpirà per prime Liguria e Toscana ma nel corso della serata, i fenomeni si intensificheranno su tutto il Centro-Nord, con piogge e temporali diffusi che continueranno anche nella giornata di domani, domenica 14 giugno.

