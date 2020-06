Non solo in Nord Italia: maltempo e pioggia anche in alcune regioni del Sud come la Puglia. Al momento sono in atto temporali lungo la dorsale occidentale dell’Alta Murgia che interessano l’area compresa da Casal Sabini in direzione Altamura e il confine lucano. Colpi di tuono, scariche elettriche isolate e venti prefrontali.

Nella Gallery a corredo dell’articolo delle immagini, scattate dal nostro affezionato lettore Franco Labarile, di quanto sta accadendo.