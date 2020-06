Maltempo al Sud, Puglia sott’acqua: oltre 100mm sulle Murge, agricoltura in ginocchio [FOTO]

Il maltempo che da ieri sta colpendo il Sud Italia s’è accanito in modo particolarmente violento sulla Puglia centrale, e in modo particolare sulle Murge baresi dove tra ieri pomeriggio e stamattina sono caduti quantitativi pluviometrici esagerati: 107mm a Cassano delle Murge, 98mm ad Acquaviva delle Fonti, 78mm a Casamassima, 77mm a Giovinazzo, 72mm a Valenzano, 67mm a Palo del Colle. Eloquenti le foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, scattate da Franco Labarile nella zona delle Matine, nel territorio di Santeramo in Colle.

Il maltempo, con 48 ore di violento scirocco seguite da 12 ore di pioggia battente, hanno messo k.o. l’agricoltura stagionale che era già stata duramente provata dalle tardive gelate di fine marzo, dalla nevicata anomala del 1° aprile e adesso da queste precipitazioni che rischiano di compromettere la prossima campagna cerealicola e vinicola. Nelle immagini possiamo osservare come i canali di bonifica siano al limite della tracimazione. Un paesaggio decisamente inconsueto per la “siticulosa Apulia“, a maggior ragione nel mese di Giugno.