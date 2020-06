Maltempo, Shelf Cloud mozzafiato in Friuli Venezia Giulia: quando il cielo fa paura, tutte le FOTO da Pordenone a Udine

Il maltempo non molla la presa sull’Italia in questo inizio giugno shock dal punto di vista meteorologico. Bersaglio dei fenomeni più forti è il Nord, dove forti piogge e allagamenti stanno interessando il Varesotto, in Lombardia, e il Veneto, flagellato anche da violente grandinate. Non accenna a migliorare la situazione del Friuli Venezia Giulia, già nei giorni scorsi provato da frane e allagamenti per le piogge intense. Oggi a fare paura arriva anche una super cella mostruosa, come mostrano le spettacolari foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo: una Shelf Cloud mozzafiato domina il cielo del Friuli Venezia Giulia.