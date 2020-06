Maltempo in Sicilia: piogge torrenziali alle isole Eolie e numerosi danni, tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Messina sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi, 5 Giugno, per rimediare ai danni del maltempo. A Lipari, come su tutte le altre isole Eolie, ha piovuto tutto il giorno dalla tarda mattinata fino a poco fa, con forti temporali sopratutto nel pomeriggio. Lipari ha visto cadere ben 34mm di pioggia in poche ore. Maltempo e pioggia torrenziale hanno allagato diverse strade e un fiume di pomice a Canneto, in località Calandra a Lipari, ha visto numerose famiglie bloccate in casa. Sono dovuti intervenire gli operai comunali con la ruspa, in collaborazione con la polizia municipale e i vigili del fuoco, per eliminare tutto il materiale franato dalla montagna che bloccava il traffico. Fiume d’acqua anche in via Roma la strada che conduce alla famosa piazzetta di Marina Corta, dove la circolazione stradale è rimasta bloccata.