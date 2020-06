Un forte temporale si è abbattuto questo pomeriggio su Bologna. Dalle ore 15, il temporale ha scaricato 40mm di pioggia a Bologna e 34mm a Casalecchio di Reno. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per i danni causati dalla pioggia. Al momento sono circa quindici gli interventi eseguiti nel capoluogo per allagamenti di appartamenti, cantine o sottoscala. Nei dintorni di via Marco Polo, l’acqua esce dal terreno, allagando il parco Casa Gialla.