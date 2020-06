Maltempo a Torino, violentissimo temporale con grandine sulla città: le immagini in diretta [FOTO e VIDEO]

Un violentissimo temporale sta colpendo Torino in serata, con pioggia torrenziale e forte grandine su gran parte della città e in modo particolare nei settori Nord e Ovest dell’area metropolitana. La zona più colpita è quella del parco naturale La Mandria, tra il torrente Stura di Lanzo, il torrente Ceronda, la periferia a nord-ovest di Torino e Venaria Reale, dove abbiamo picchi di 55mm di pioggia. In centro città la temperatura è crollata a +17°C dopo una massima pomeridiana di +29°C, anche se in centro si registrano 7mm di pioggia. Spettacolare la tempesta di fulmini che illuminano il cielo a giorno.