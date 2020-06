Il Maltempo flagella l’Italia: nubifragi in Versilia, Firenze imbiancata dalla grandine, Supercella su Pescara. E che freddo! [FOTO e VIDEO]

Forti temporali continuano a colpire anche oggi il Centro-Nord. Le regioni maggiormente interessate sono Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, ma anche Veneto centro-meridionale e Lombardia meridionale.

Tra i dati pluviometri più significativi di oggi fino a questo momento, segnaliamo: 67mm a Ponte Tavole, 65mm a San Giuliano Terme, 63mm a Livorno, 51mm a Stagno, 50mm a Collesalvetti, 49mm a Monte Serra, 48mm a Campiano, 46mm a Fauglia, 45mm a Lamole, Ponsano, 43mm a Lido di Camaiore, 40mm a Viareggio, 38mm a Pisa, Cesena, 34mm a Bettola, 32mm a Riccione, 31mm a Massa, 30mm a Lavezzola, 29mm a Cedogno.

Con questo maltempo e le basse temperature registrate oggi in pieno giorno al Centro-Nord non sembra neanche di essere alle porte dell’estate. Intorno alle 13, Firenze registrava +14°C in pieno giorno, mentre alle ore 17, Siena e Arezzo registravano +16°C, Pesaro +14°C, Padova e Rimini +15°C.

Disagi nella mattinata in Versilia per la pioggia incessante che ha creato alcuni allagamenti. In particolare problemi si sono registrati al mercato settimanale di Forte dei Marmi (Lucca) dove si è allagato anche un bar. La pioggia ha creato anche alcuni disagi alla circolazione veicolare ma la situazione è tornata alla normalità nella tarda mattinata.

Forti grandinate si sono verificate in Emilia Romagna, Marche e Toscana, con Firenze imbiancata da un fitto strato di chicchi di ghiaccio (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Breve ma violenta ondata di maltempo nel pomeriggio tra Pesaro e Fano, dove si è abbattuta una grandinata che ha lasciato un manto bianco simile a neve sul terreno. Nel resto delle Marche ha invece piovuto, a volte con veri e propri acquazzoni, anche se di breve durata. Temporali con grandinate anche in varie zone dell‘Abruzzo. Dall’alta valle dell’Aterno fino a Pescara, da Montereale (L’Aquila) a Montesilvano (Pescara), le precipitazioni sono state improvvise, ma particolarmente circoscritte, con località distanti pochi chilometri dalle zone interessate dove continuava a splendere il sole. A Pescara capoluogo è ancora vivo il ricordo della devastante grandinata avvenuta il 10 luglio di un anno fa, quando la grandine provocò danni e feriti e un nubifragio rese impraticabili le strade, così molti automobilisti oggi si sono precipitati a coprire i veicoli con cartoni nel tentativo di proteggerli.

In Piemonte, una quarantina di famiglie di San Mauro Torinese hanno passato la notte scorsa fuori dalla propria abitazione per via del maltempo, che ha causato l’esondazione del rio Sant’Anna. 22 famiglie sono state evacuate, mentre le altre si sono spostate da amici e parenti. “Stiamo continuando a lavorare per ripristinare la situazione prima di un nuovo temporale” spiega il sindaco Marco Bongiovanni. Nel pomeriggio sono infatti attesi nuovi rovesci. Resta l’allerta gialla sul Piemonte, prevista anche per domani.

Al largo della costa imperiese, inoltre, si sono formate delle trombe marine.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: