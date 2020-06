Maltempo, violenti temporali tra Lazio e Campania nel primo giorno d’Estate: 52mm a Ferentino, “apocalisse” a Policastro Bussentino [FOTO e VIDEO]

Primo giorno d’estate di maltempo tra Lazio e Campania, colpiti da forti temporali. Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi, domenica 21 giugno, segnaliamo: 52mm a Ferentino, 42mm a San Giovanni a Piro, 40mm a Supino, 36mm a Frosinone, 30mm ad Alatri, 27mm a Baia e Latina, 24mm a Ottaviano, 20mm a Montesarchio.

Impressionanti le immagini dei temporali minacciosi su Roma e a Policastro Bussentino, sul litorale campano (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo), mentre una forte grandinata ha colpito Ceccano, in provincia di Frosinone.

Il maltempo ha sorpreso anche due escursionisti sul Pratomagno, in Toscana. I due sono stati sorpresi dal temporale mentre stavano passeggiando: bersagliati dalla grandine, hanno lanciato l’allarme e sono stati individuati dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco vicino alla Croce di Pratomagno e portati in salvo. La coppia di escursionisti è stata visitata del personale sanitario e secondo gli operatori del 118. I due sono in buone condizioni di salute: non avrebbero riportato ferite ma solo lievi escoriazioni.

