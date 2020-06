Maltempo, forti temporali in Piemonte: 45,8mm a Perrero, 42,4mm e grandine su Torino [FOTO e VIDEO]

Forti temporali si stanno abbattendo dal primo pomeriggio sul Piemonte, provocando piogge e disagi. A Torino sono caduti 42,4mm di pioggia ed è tornata anche la grandine (foto in alto) in questo sabato 27 giugno all’insegna del maltempo. Pioggia e vento anche a Biella, dove la pioggia ha causato disagi (vedi video in fondo all’articolo).

Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi nella regione, segnaliamo: 45,8mm a Perrero, 42,4mm a Torino, 32,2mm a Muzzano, 29,8mm a Bardonecchia, 29,6mm a Coazze, 25,8mm a Massello, 21,6mm a Pragelato.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: