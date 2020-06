Maltempo, forti temporali e piogge intense al Centro-Sud: fino a 149mm in Molise, allagamenti a Bari [FOTO e VIDEO]

Nubifragi, allagamenti, frane, vento forte, mareggiate. Non è mancato niente di tutto questo oggi sull’Italia, alle prese con un’altra giornata di maltempo. La situazione più critica tra Toscana, Emilia Romagna e Nord-Est, che hanno risentito degli effetti dei violenti temporali e delle piogge torrenziali che hanno colpito l’area nella notte. Ma il maltempo oggi ha interessato anche il Centro-Sud, portando anche qui temporali, piogge intense, forti venti e mareggiate, soprattutto lungo le coste laziali (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo sul maltempo di oggi).

Un nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Bari, allagando in pochi minuti i sottopassi della città. Alcune persone sono rimaste bloccate a bordo di auto impantanate e le strade si sono trasformate in fiumi a causa dell’intensa pioggia. Si sono verificati anche alcuni incidenti stradali che, riferiscono gli agenti della polizia municipale, non hanno provocato feriti. Sono stati momentaneamente chiusi il sottopasso De Filippo per lavori alle pompe di sollevamento, quello di via La Rotella per allagamento, il sottovia dello svincolo di Palese in direzione sud sulla statale 16 bis. Disagi si registrano nel sottopasso di via Quintino Sella.

Tanti gli alberi caduti sotto la spinta del vento. Palermo ha registrato diversi danni, tra cui strade allagate e alberi caduti sulle strade. Proprio a causa del forte vento previsto per oggi, la città aveva chiuso a scopo precauzionale giardini e ville comunali. Il vento ha raggiunto i 125km/h a Gambatesa, 111km/h a Sepino, 109km/h a Cercemaggiore, 101km/h a Cagliari, 95km/h a Campitello Matese, 90km/h a Cinisi, 88km/h a Martina Franca.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi al Centro-Sud, segnaliamo: 149mm a Campitello Matese, 76mm a Sepino, 65mm a Guarcino, 62mm a Fondi, 57mm ad Acquaviva delle Fonti, 56mm a Cassano delle Murge, Valenzano, 55mm a Priverno, 54mm a Isernia, Castiglione del Genovesi, 51mm ad Anagni, 48mm a Lagonegro, 45mm ad Alife, Fiumefreddo Bruzio, 43mm a Tortora, 42mm a Roscigno, 41mm a Foiano della Chiana, 40mm a Siena, Palestrina, 37mm a Perugia, 31mm a Termini Imerese.

Discorso a parte merita il Nord-Est, ancora colpito da forti piogge, mentre il Nord-Ovest ha sperimentato un deciso miglioramento delle condizioni rispetto a ieri. Particolarmente colpito il Friuli Venezia Giulia, dove in 48 ore sono caduti 300mm di pioggia, con le inevitabili conseguenze di frane, allagamenti, scantinati invasi da acqua e fango. Solo oggi sono caduti altri: 94mm a Pavia di Udine, 91mm a Udine, 88mm a Moruzzo, 83mm a Resia, 66mm a Martignacco, 60mm a Fagagna, 57mm a Fontanafredda, 55mm a Tavagnacco, 54mm a Campoformido, 51mm ad Aviano, 46mm a Carlino. Dall’inizio dell’emergenza sono stati segnalati allagamenti in abitazioni, strade e sottopassi nei Comuni di Udine, Aquileia, Attimis, Faedis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Castelnovo del Friuli, Cividale del Friuli, Prepotto, Gonars, Grado, Lignano Sabbiadoro, Pulfero, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Pagnacco, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Premariacco, Remanzacco, Ronchis, Ruda, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, Savogna, Sequals, Sesto al Reghena, Torreano, Tricesimo e Trivignano Udinese. Nel corso della mattinata i principali corsi d’acqua di pianura si sono ingrossati, ma al momento tutti i valori degli idrometri risultano inferiori ai livelli di guardia. In ogni caso la Protezione civile continua il monitoraggio della situazione del territorio e fiumi, anche in considerazione delle ulteriori precipitazioni previste nel fine settimana.

