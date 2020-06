Maltempo, temporali e forti piogge al Nord-Ovest: fino 136mm in Liguria, frane e allagamenti nell’Imperiese [DATI, FOTO e VIDEO]

Il Nord Italia è ancora in balia del maltempo in questo inizio giugno da incubo per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Forti temporali e piogge intense hanno colpito insistentemente le regioni di Nord-Ovest: in particolare, i quantitativi più alti sono stati registrati tra Liguria e Lombardia. In questo momento, forti temporali insistono al confine tra Liguria e Toscana, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nell’Imperiese, oggi si sono registrate anche frane e allagamenti, mentre il Piemonte risente degli effetti delle violente grandinate delle scorse ore, con strade imbiancate e agricoltura in ginocchio. (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Tra i dati più rilevanti di oggi, segnaliamo: 136mm a Cabanne di Rezzoaglio, 128mm a Orto di Donna, 120mm a Laigueglia, 113mm a Monte Carza, 107mm a Pratospilla, 98mm a Imperia, 93mm a Soriso, 85mm a Abetone, Cicogna, 83mm a Campomorone, 81mm a S. Alberto – Bargagli, 80mm a Doganaccia, Pontremoli, Vergheto, 78mm a Brebbia, Colma di Sormano, Nebbiuno –Armeno, 76mm a Masone, Cesara, 75mm a Sangiano, Someraro – Stresa, 74mm a Ventimiglia, Resia, 73mm a Casasco d’Intelvi, Sambughetto, 70mm a Dongo, Pescegallo di Gerola Alta, 68mm a Maggio di Cremeno, 65mm a Zambla Alta, 64mm a Lecco, Villafranca in Lunigiana, 63mm a Berbenno, 62mm a Palazzago, Oropa.

Il forte maltempo continuerà anche nella giornata di domani, quando interesserà anche il Centro-Sud.

