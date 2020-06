Maltempo, violenti temporali tra Toscana e Nord-Est nella notte: sfiorati i 200mm, 115cm di acqua alta a Venezia [DATI, FOTO e VIDEO]

Violenti temporali in atto nella notte tra alta Toscana, appennino emiliano e al Nord-Est a causa dello scirocco.

Tra i dati più impressionanti, segnaliamo: 198mm a Barga e Fornovolasco, 197mm a Boscolungo, 194mm a Fabbriche di Vallico, 186mm a Gallicano 172mm a Palagnana, 160mm a Orto di Donna, 154mm a Pomezzana, 151mm a Cardoso, 124mm a Vagli di Sotto, 100mm a Lizzano di Belvedere, 95mm a San Marcello Pistoiese, 92mm ad Alano di Piave.

Se già questo forte maltempo è insolito in questo periodo dell’anno, per un inizio giugno da incubo al Nord, sorprende ancora di più l’alta marea che sta interessando le coste del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna. Sebbene l’entità sia moderata, è storicamente rilevante per il mese di giugno.

Così a Venezia, sono tornate a suonare le sirene che avvisano sull’acqua alta, come si può vedere nei video in fondo all’articolo e nelle immagini della gallery scorrevole in alto. Sul medio mare a Punta della Salute, la marea si è fermata a 115cm, 5cm in meno di quanto previsto dal Centro Maree del Comune di Venezia. L’evento ha comunque fatto tornare alla memoria lo scorso novembre, quando in pochi giorni venne superato il livello di 140cm almeno cinque volte e tre volte si andò oltre il livello di 150cm (mai negli ultimi 150 anni se ne era presentato più di uno nello stesso anno). Solo una volta in passato in questa stagione, il 6 giugno 2002, ci fu una marea su questi livelli, 121cm.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: