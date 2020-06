Maltempo Torino, auto bloccate nel sottopasso: San Mauro allagata

Situazione critica a San Mauro Torinese per il maltempo. Alcune auto sono rimaste bloccate nel sottopasso di via Martiri della Libertà: è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco, non si registrano feriti.

Un rio è esondato tra via delle Pietre e via Sesia, si sono verificati alcuni smottamenti. Diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco in tutto il torinese, in particolare a Baldissero. Prosegue infatti l’allerta gialla diramata da Arpa Piemonte per oggi e domani, quando sono previsti “rovesci e temporali diffusi” accompagnati da “grandine e raffiche di vento forte”.