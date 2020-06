Maltempo Toscana: “Estendere lo stato di emergenza a Capannori, Porcari e Montecarlo”

La forte di ondata di maltempo che il 17 giugno ha investito parte della Toscana colpendo particolarmente la Piana lucchese, al centro della mozione presentata dal presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Stefano Baccelli (Pd), con la quale si chiede alla Giunta, come ha spiegato in Aula, l’estensione dello stato di emergenza, dichiarato lo scorso 15 giugno per i territori colpiti dal maltempo il 4 giugno, anche ai territori di Porcari, Capannori e Montecarlo.

L’atto di indirizzo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale. La richiesta ha l’obiettivo di poter eseguire, ”tempestivamente e con risorse adeguate”, le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza nei comuni interessati, degli argini sul rio Leccio e rio Ralla, e fornire gli indennizzi per i danni subiti da imprese e famiglie”.