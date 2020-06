Maltempo in Toscana: sorpresi da una piena in Maremma, salvati 2 ragazzi

Due ragazzi sono stati salvati ieri sera dai vigili del fuoco: sono stati sorpresi dalla piena del torrente Gretano, nel comune di Civitella Paganico, in Maremma, gonfio per le piogge. Si trovavano su una riva del corso d’acqua, quando è arrivata un’ondata che li ha tagliati fuori.

Il padre dei due si è lanciato in acqua per soccorrerli ma la forza della corrente lo ha costretto a rinunciare.

Sul posto due squadre di pompieri, 8 uomini di cui 6 con specializzazione Speleo Alpino Fluviale che hanno recuperato i ragazzi, entrambi incolumi, solo molto spaventati.