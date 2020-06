Maltempo, la Commissione Ue: aiuti all’Ucraina dall’Italia e Svezia

A seguito delle devastanti inondazioni nel sud-ovest dell’Ucraina la scorsa settimana, la Commissione europea ha annunciato che continua a mobilitare l’assistenza di emergenza attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Ue.

Nella nota si precisa che oggi un aereo del governo italiano consegnerà attrezzature di pompaggio, materiale di sicurezza personale, motoseghe, centrali elettriche e tende alla popolazione colpita. Durante il fine settimana, la Svezia si è impegnata a inviare barriere contro le alluvioni, tubi ed esperti tecnici.

Oltre all’assistenza italiana e svedese, la Commissione europea fornisce servizi di mappatura delle aree interessate attraverso il sistema satellitare Copernicus dell’Ue. “La Svezia e l’Italia forniscono una prova della solidarietà dell’Unione in caso di catastrofi climatiche. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza a tutti coloro che si trovano nelle aree colpite e a sostenere le autorità di protezione civile che si adoperano per alleviare le esigenze più urgenti sul campo”, ha detto Janez Lenarcic, Commissario per la gestione delle crisi.