Maltempo Umbria: i sindaci ribadiscono la richiesta dello stato di emergenza

La richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza in seguito ai “gravi danni” causati dal maltempo l’8 giugno è stata ribadita dai sindaci di Alviano, Luciano Conti, Montecastrilli, Fabio Angelucci, Amelia, Laura Pernazza, dall’assessore comunale di Acquasparta Federico Regno e dal presidente del Consorzio ‘Tevere-Nera’ Massimo Manni nel corso dell’ audizione in seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini. L’istanza, con una lettera all’Organismo, firmata anche dai sindaci di Guardea Giampiero Lattanzi, presidente della Provincia di Terni, e Massa Martana, Francesco Federici, e’ stata gia’ avanzata alla Regione e al Dipartimento nazionale della Protezione civile. Tutti rappresentanti del territorio presenti – riferisce Palazzo Cesaroni – hanno rimarcato come le “copiose ed improvvise precipitazioni alluvionali (quasi 200 mm in meno di un’ora) hanno causato importanti allagamenti, smottamenti di terreno, crolli di opere di sostegno, frane, con conseguenti danni ingenti sia al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive“.

Danni di “particolare gravità” sono stati sottolineati anche per il settore agricolo. I Comuni – hanno spiegato tutti gli amministratori presenti – non riescono a fronteggiare le conseguenze dell’evento con mezzi e poteri ordinari, per questo hanno ribadito con forza “la necessità di richiedere il riconoscimento e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza affinché si possano avere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari a mettere in sicurezza il territorio e dare una risposta alle esigenze della popolazione interessata“.

Pernazza, dopo aver spiegato che il suo territorio è stato colpito in maniera “più marginale” rispetto agli altri, ha tuttavia rimarcato alcune “importanti criticità” che riguardano il Ponte che da’ luogo allo sbarramento del Rio Grande dove si sarebbero riversati molti detriti. Per questo ha fatto sapere di aver gia’ chiesto alla Regione un accurato sopralluogo tecnico. Il presidente Mancini, unitamente agli altri commissari, ha assicurato la predisposizione di una proposta di risoluzione della Commissione da presentare in Aula, mettendo in atto da subito una “interlocuzione costante” con la Giunta regionale rispetto al riconoscimento dello stato di emergenza dei territori colpiti.

E’ stata programmata inoltre, per il primo luglio una visita informale, unitamente ai componenti della Commissione, nei territori più colpiti dalle alluvioni ed insieme al sindaco di Amelia presso il Rio Grande. Il consigliere Daniele Carissimi (Lega) ha ricordato che è stata già presentata una mozione, firmata dai consiglieri della maggioranza, per impegnare la Giunta al riconoscimento dello stato di emergenza e per la predisposizione dei finanziamenti necessari.