Questa mattina si è svolto il sopralluogo sulla frana di Berbenno con almeno 20 persone isolate. Le autorità hanno ripristinato l’ordinanza di sgombero per sette persone residenti nell’area del fronte franoso a Berbenno in Val Imagna. Il sindaco ha dovuto emanare un’ordinanza urgente di chiusura della strada per l’aggravarsi della situazione del fronte franoso.