Il maltempo provoca gravi allagamenti: in Veneto nasce lo sci nautico tra i campi, il VIDEO virale

Il Nord Italia è pesantemente colpito dal maltempo da diversi giorni. Anche il Veneto è stato messo in ginocchio da piogge torrenziali, vento e devastanti grandinate, che hanno portato allagamenti, frane, smottamenti ed esondazioni. I campi si sono trasformati in distese d’acqua e nonostante il grave impatto sull’agricoltura, c’è chi è riuscito a trovare il modo di sdrammatizzare. E così, l’acqua che allagava un campo, nei giorni scorsi si è trasformata nella location ideale per praticare un’innovativa forma di sci nautico mista al surf. Al posto di un’imbarcazione, lo stravagante sportivo sulla sua tavola era trainato da un grosso veicolo in grado di muoversi anche in quell’acqua alta.

Le immagini del video seguente hanno fatto il giro del web.