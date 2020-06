Ondata di maltempo in Veneto: a Venezia torna l’acqua alta, allagata Piazza San Marco [FOTO]

Un’ondata di maltempo ha colpito il Veneto dalla serata di ieri, con qualche allagamento e il ritorno dell’acqua alta a Venezia.

Il Veneto è tra le 6 regioni del Nord Italia per cui era scattata l’allerta meteo per il fine settimana.

A Venezia l’acqua alta (90 cm) ha allagato la sola Piazza San Marco.

In alcune località della zona pedemontana il maltempo ha abbattuto alcuni alberi.

A Verona diverse strade sono state allagate.