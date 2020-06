Ondata di maltempo in Veneto: allagamenti a Verona e grandine in Valpolicella, a Venezia torna l’acqua alta [FOTO]

Un’ondata di maltempo ha colpito il Veneto dalla serata di ieri, con qualche allagamento e il ritorno dell’acqua alta a Venezia.

Il Veneto è tra le 6 regioni del Nord Italia per cui era scattata l’allerta meteo per il fine settimana.

A Venezia l’acqua alta (90 cm) ha allagato la sola Piazza San Marco.

In alcune località della zona pedemontana il maltempo ha abbattuto alcuni alberi.

A Verona diverse strade sono state allagate: i disagi maggiori si sono registrati a Veronetta, Borgo Venezia e nel centro storico, dove sono stati danneggiati anche alcuni bar e negozi.

In Valpolicella una grandinata durata 30 minuti tra Marano, Valgatara, San Floriano, Fumane e San Pietro in Cariano ha distrutto le ciliegie, ormai pronte per essere raccolte, mentre si fa la conta dei danni nelle vigne, dove si coltivano le uve del vino Valpolicella e del pregiato Amarone.