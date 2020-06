Maltempo Vicenza: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono oltre 50 le richieste d’intervento, alla sala operativa dei vigili del fuoco di Vicenza, per le forti precipitazioni che nel tardo pomeriggio di lunedì hanno interessato la città e parte della provincia berica. Strade, cantine e garage allagati, sono le principali richieste d’intervento pervenute.

Tra i diversi interventi dei vigili del fuoco, il distacco presso uno store di elettronica della controsoffittatura, causato da infiltrazioni d’acqua dovute ad uno scarico pluviale probabilmente intasato, che ha danneggiato diverse apparecchiature elettroniche esposte. Tratta in salvo una donna rimasta bloccata in auto nel sottopasso tra San Pio X e Corso Padova, allagato un magazzino di un ipermercato. Interventi dei pompieri sempre per il maltempo sono avvenuti a Marano Vicentino, Marostica e Bassano del Grappa, dove oltre gli allagamenti viene segnalato uno smottamento in Valrovina.