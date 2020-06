Prendono a sassate nido e le uova: mamma cigno muore di crepacuore

Può un cigno morire di crepacuore? Purtroppo sì. E’ successo a Kearsley, vicino Manchester, in Gran Bretagna, dove una mamma cigno è morta dopo aver compreso che le era stato devastato il nido e le uova.

Qualcuno si è divertito a prendere a sassate il nido rompendo le uova, e la mamma, forse per la disperazione, si è accasciata nel nido ed è morta. «Probabilmente è morta di crepacuore», spiegano gli animalisti locali, scrive il Daily Mail. Del caso al momento si sta occupando l’ente britannico per la protezione degli animali (RSPCA): è stata fatta richiesta a chiunque fosse nei paraggi di dare informazioni per rintracciare i responsabili della vile aggressione.

Qualche giorno prima il nido era già stato aggredito da alcuni cani, che avevano rotto altre uova. Non solo: il cigno maschio era scappato lasciando la femmina da sola.