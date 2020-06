Marittimo cade in mare da traghetto Tirrenia: ritrovato vivo

La notte scorsa un marittimo è caduto in mare dal traghetto “Vincenzo Florio” Tirrenia, in navigazione sulla rotta Palermo-Napoli: l’uomo è stato recuperato alcune ore di ricerche.

L’allarme è stato lanciato subito dopo la partenza, quando è stata notata l’assenza di uno dei componenti dell’equipaggio.

Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di porto, sono scattate immediatamente: vi hanno preso parte unità della Guardia Costiera e i vigili del fuoco.

Dopo estese ricerche (prima nell’area del porto, poi al largo) una motovedetta della guardia costiera ha ritrovato il marittimo 30enne vivo in mare, a circa sei miglia dal porto di Palermo.

La nave ha proseguito regolarmente il suo viaggio verso Napoli.

Indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto.