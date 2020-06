Altro che mascherine e distanziamento sociale: migliaia di giovani si scatenano alle Festa della Musica a Parigi dopo mesi di lockdown [FOTO e VIDEO]

Con il lockdown imposto per arginare la pandemia di coronavirus, la vita sociale si è praticamente fermata per limitare il più possibile il contatto umano e gli assembramenti. Ma dopo mesi di distanziamento sociale, per i parigini il coronavirus sembra già un lontano ricordo, anzi un problema inesistente a giudicare dalle immagini della Festa della Musica. Folle di giovani, la maggior parte senza mascherina, si sono accalcate in diverse zone di Parigi, con poco, se non nullo, rispetto delle regole di sicurezza sanitarie, come le distanze e il divieto di concerti in piazza.

Nonostante la pioggia, le feste e le occasioni di ballare in folle ad alta densità si sono moltiplicate (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Al Canal Saint-Martin, folle compatte di ragazzi scatenati al suono della musica house hanno ballato nei giardini vicini al canale, guidati da DJ improvvisati. Particolarmente fitti gli assembramenti nel 10° arrondissement e nel Marais.

Sui social network sono scoppiate le polemiche contro la totale mancanza del rispetto delle regole. In alcuni casi, è intervenuta la polizia a dissipare le folle.