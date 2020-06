Mascherine pericolose per i bimbi? Causano ipossia e danni al sistema immunitario? Ecco il VIDEO che smonta i falsi miti

Le mascherine chirurgiche sono pericolose per i i bambini? A rispondere negativamente è la Società italiana di pediatria (SIP) che in un video ha smascherato i 5 falsi miti più diffusi sull’argomento, allo scopo di diffondere corretta informazione sul tema.

L’uso prolungato della mascherina nei bambini porta ad alcalosi? Ad ipossia? Può indebolire il sistema immunitario?

La mascherina chirurgica può causare una alterazione della flora intestinale nei bambini? E’ obbligatoria per tutti i bambini?

Nel video di seguito tutte le risposte degli esperti.