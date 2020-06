Giornata di grande caldo in Umbria: nel pomeriggio di oggi sono stati superati i +30°C in tutte le principali città della regione, secondo le rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile.

Sfiorati i +36°C a Bastia Umbra.

A Perugia il termometro ha registrato +34,1°C, a Foligno +35°C, a Terni +33,7°C.

Superati i +32°C anche in Valnerina.

