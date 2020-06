Meteo Giugno, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: ancora forte maltempo e temperature al di sotto della media la prossima settimana

Era stato preannunciato come un mese anomalo, caratterizzato dal maltempo e senza eccessi di caldo, e almeno nella prima settimana, giugno ha rispettato le previsioni. Il maltempo ha prima messo in ginocchio le regioni del Nord con piogge torrenziali che hanno provocato allagamenti, frane e un insolito evento di acqua alta al Nord-Est, mentre il Friuli Venezia Giulia ha registrato 300mm di pioggia in 48 ore. Adesso il maltempo sta interessando il Centro-Sud, ma già da domenica 7 giugno, tornerà a colpire intensamente il Nord, per un’altra settimana all’insegna del meteo avverso in questo strano giugno. Ecco la tendenza mensile del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

08 – 14 Giugno 2020

La prima settimana si pare all’insegna di una anomalia prevalentemente di tipo ciclonico, dalla quale deriveranno regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al Centro-Nord e sulla Sicilia, mentre continueranno a permanere nella media sul resto del Paese. Per quanto invece attiene ai regimi termici, si rileva che gli stessi saranno al di sotto della media del periodo su tutto il Paese.

15 – 21 Giugno 2020

Nella seconda settimana pare attenuarsi l’anomalia negativa della settimana precedente, con conseguenti valori di temperatura e precipitazione, in linea della media del periodo.

22 – 28 Giugno 2020

Non si rilevano nella terza settimana significative variazioni nei regimi sia termici che pluviometrici, che permarranno nel range medio del periodo.

29 Giugno – 05 Luglio 2020

Nell’ultima settimana pare rafforzarsi l’anomalia positiva, a partire dalle regioni settentrionali. Ne conseguiranno al Nord valori di precipitazione al di sotto della media del periodo, cui si affiancheranno temperature al di sopra. Per quanto invece attiene al Centro-Sud, le temperature continueranno a permanere nel range medio del periodo.