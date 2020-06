Le Previsioni Meteo per le Semifinali di Coppa Italia: rischio pioggia per Juventus-Milan

Il calcio riparte dopo il lungo stop da Coronavirus con partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan (venerdì 12 giugno, ore 21) e Napoli-Inter (sabato 13 giugno, ore 21). Le due gare decideranno le finaliste che la prossima settimana, Mercoledì 17 Giugno alle ore 20, si affronteranno nella gara secca dell’Olimpico di Roma.

Le condizioni meteorologiche hanno a lungo fatto discutere sull’opportunità di tornare a giocare a calcio in piena estate, ma in realtà in questo frangente di metà Giugno il tempo sta facendo le bizze e non sarà certo il caldo a condizionare le prossime partite, bensì il maltempo. La pioggia, infatti, rischia di cadere intensa a Torino domani sera durante Juventus-Milan (all’andata a San Siro finì 1-1), e la temperatura sarà decisamente fresca, intorno ai +16°C.

Non pioverà, invece, dopodomani a Napoli per l’altra semifinale, Napoli-Inter (i partenopei hanno vinto l’andata in trasferta, 0-1 a San Siro): al San Paolo avremo condizioni meteorologiche ideali per giocare a calcio, con cielo stellato, temperatura di +19°C, vento assente e tasso di umidità intorno al 40%.

Farà sensibilmente più caldo Mercoledì prossimo a Roma per la finale, che si giocherà alle 20 e quindi per tutto il primo tempo sarà ancora giorno. E’ ancora presto per una previsione dettagliata, ma con ogni probabilità sulla Capitale sarà un giorno di sole pieno e anche molto caldo: al fischio d’inizio dell’Olimpico potranno esserci circa +25°C, in calo fino a +21°C nel secondo tempo e fino a +19°C in caso di tempi supplementari e calci di rigore.

Tutte le partite (semifinali e finalissima) si disputeranno a porte chiuse, e saranno trasmesse in chiaro su Rai1.