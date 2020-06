Meteo Veneto, torna il bel tempo con l’inizio dell’estate: punte di +33°C in settimana

Dopo due decadi di giugno da incubo, caratterizzate da frequenti episodi di instabilita’, con molte precipitazioni e temperature sotto la norma, l’arrivo dell’estate ha riportato progressivamente condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Veneto, con temperature tipicamente estive. Lo rende noto l’Agenzia regionale per l’Ambiente (Arpav) nel suo bollettino meteo. La graduale estensione sull’Europa occidentale dell’Anticiclone delle Azzorre ha favorito anche sulla regione il ritorno di giornate in prevalenza soleggiate e senza precipitazioni, salvo modeste e temporanee condizioni di variabilita’, specie a ridosso dei rilievi.

Le temperature da sabato 20 giugno, hanno registrato un sensibile rialzo nei valori massimi giornalieri, arrivando a toccare o superare leggermente i +30°C su gran parte della pianura nella giornata di domenica e i +30-33°C ieri. L’aria ancora piuttosto asciutta e le notti in prevalenza serene hanno invece favorito ancora un buon irraggiamento notturno, mantenendo le temperature minime stazionarie e ancora su valori prossimi o leggermente inferiori alla norma in alcune zone della regione.

Per il resto della settimana, il tempo si manterra’ in prevalenza stabile e soleggiato con temperature pressoche’ stazionarie, fino a punte massime che nella pianura interna potranno arrivare a toccare i +31-33°C. Tra domani e venerdi’ e’ prevista invece una fase di variabilita‘, soprattutto sulle zone montane, accompagnata da un generale ma temporaneo calo termico, a causa dell’influenza di una circolazione depressionaria con aria piu’ fresca in avvicinamento dall’Europa nord-orientale. Nel fine settimana tendera’ invece a ristabilirsi l’alta pressione delle Azzorre che favorira’ quindi giornate in prevalenza stabili, a parte una modesta variabilita’ pomeridiana sui monti, con temperature in contenuta risalita su valori tipicamente estivi.