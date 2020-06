Palermo, 20 giu. (Adnkronos) – E’ appena entrata in porto, a Pozzallo, la nave ‘Mare Jonio’ di Mediterranea Saving Humans, con a bordo i 67 naufraghi soccorsi in mare dalla imbarcazione. Mare Jonio ha ottenuto oggi l’autorizzazione per entrare in porto e assistere i 67 migranti, tra cui donne e bambini.