Milano: in piazza Cavour manifesto con statua Montanelli avvolta da preservativo

Milano, 20 giu. (Adnkronos) – Un manifesto con la statua di Indro Montanelli avvolta da un preservativo è comparso alla fermata del tram di Piazza Cavour, a Milano, a pochi passi dai giardini e dalla statua dedicata al celebre giornalista. “Preserva la storia”, è il titolo dell’opera-manifesto, rivendicata su Facebook dal giovane artista Andrea Villa, definito il ‘Bansky’ torinese per il suo anonimato – non mostra il volto – e le opere ‘di strada’, per lo più manifesti satirici simili a pubblicità, poi rilanciati sui social.

La provocazione arriva una settimana dopo l’imbrattamento vero e proprio della statua del giornalista da parte dei collettivi studenteschi, con tanto di scritte ‘razzista’ e ‘stupratore’ sul basamento. Il manifesto si trova nello spazio pubblicitario di una pensilina Atm.