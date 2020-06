Monsoni in India: oltre 130 morti in 24 ore per fulmini e incidenti

Oltre 130 persone sono morte nelle ultime 24 ore in India a causa di fulmini e incidenti che si sono verificati a causa dei monsoni nello stato orientale di Bihar e in quello dell’Uttar Pradesh.

I media locali riportano che è stato colpito soprattutto lo Stato di Bihar, con 106 morti e 56 feriti, mentre 24 sono le persone decedute e 12 quelle ferite nell’Uttar Pradesh, soprattutto al confine con il Nepal.

“La maggior parte delle vittime sono agricoltori che stavano lavorando nei campi“, ha spiegato l’emittente radiofonica All India Radio (Air).

Il centro meteorologico nazionale ha diramato un’allerta meteo per violente piogge anche per i prossimi 3 giorni nel Bihar e nell’Uttar Pradesh.