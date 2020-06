È in corso dalle prime ore dell’alba un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla parete Nord del Gran Paradiso per il recupero di un alpinista caduto in un crepaccio. Le operazioni sono in corso. Sul posto l’elicottero della Protezione Civile con tecnici del Soccorso Alpino, medico e personale del Sagf. Sembra si tratti di una cordata di due persone che stavano procedendo verso la vetta.