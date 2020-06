Il corpo senza vita di un escursionista è stato trovato dal Soccorso alpino e speleologico toscano sul monte Tambura, nella tarda serata di ieri, dopo che un parente, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l’allarme ai carabinieri.

L’uomo era partito il giorno precedente da Resceto (Massa Carrara) per effettuare un percorso “ad anello.

Il cadavere è stato ritrovato battente dai tecnici della squadra Sast di Massa sulla via di rientro, su un terreno impervio in un canale sotto Piastra Marina.