Morso di vipera: grave un 74enne. Il fatto è successo a Valle Castellana (Teramo) in contrada Sette Cerri. Stando a quando si apprende l’uomo si era seduto per riposarsi dalla passeggiata, quando una vipera l’ha morso all’arto superiore destro. Sul posto è arrivato il 118 di Teramo, di Ascoli e l’elisoccorso di Pescara. Il paziente è stato trasportato al Mazzini di Teramo. E’ in gravi condizioni.