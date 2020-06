Addio a Ian Holm, il Bilbo Baggins de “Il Signore degli Anelli”: morto dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson

Addio all’attore britannico Sir Ian Holm, che ha interpretato Bilbo Baggins nei film “Il Signore degli Anelli” e l’androide Ash nel film “Alien” del 1979.

Holm, uno dei più celebri attori del Regno Unito, è morto a 88 anni.

Si è spento a Londra per una malattia legata al morbo di Parkinson.

Nato in Inghilterra da genitori scozzesi nel 1932, Holm aveva iniziato la sua carriera negli anni ’50 diventando un attore di punta della della Royal Shakespeare Company, ma è stato il cinema a donargli la fama internazionale con Alien e con le saghe di J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

“E’ morto pacificamente in ospedale – ha fatto sapere la famiglia -, con a fianco la sua famiglia e la sua badante. Affascinante, gentile e ferocemente talentuoso, ci mancherà moltissimo“.

Tra gli altri ruoli cinematografici, ha recitato in Brazil di Terry Gilliam (1985), Ballando con uno sconosciuto di Mike Newell (1985), Enrico V (1989) e Frankenstein di Mary Shelley (1994) di Kenneth Branagh.

Ha recitato per registi come Danny Boyle, Luc Besson e Sidney Lumet. E’ stato nel cast di Gesù di Nazareth, lo sceneggiato in cinque puntate diretto da Franco Zeffirelli.

Nel 1998 la regina Elisabetta II gli ha conferito il titolo di baronetto per meriti artistici.