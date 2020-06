Trovato morto il soccorritore disperso da ieri in Alto Adige: era stato trascinato via dalla corrente

E’ stato trovato il corpo senza vita di un membro della squadra del soccorso acquatico della Val d’Isarco, in Alto Adige. L’uomo, 55 anni, era disperso da ieri dopo essere stato trascinato via dalla corrente durante un’esercitazione. In un primo momento era stato avvistato un kayak che era sembrato un corpo e la notizia del ritrovamento dell’uomo era stata smentita, ora la conferma e’ ufficiale. Il corpo del soccorritore e’ stato trovato oggi verso le ore 13.15 sotto la parete del Castel Rodengo ed e’ stato recuperato con l’aiuto dell’elicottero alle 14.25.

Molte squadre dei vigili del fuoco volontari delle zone limitrofe sono state impegnate nelle ricerche con i vigili del distretto di Bolzano, Val d’Isarco, Val Pusteria, con la squadra di soccorso acquatico della Val d’Isarco, la Guardia di finanza, il Soccorso alpino dell’alto Adige e il soccorso alpino del Cnsas. Si tratta del secondo incidente durante un’esercitazione nel giro di pochi giorni. Il 6 giugno, a Riva di Tures, il capo del Soccorso alpino di Campo Tures, Luca Forer, e’ morto precipitando da uno sperone di roccia nei pressi delle cascate di Riva di Tures.