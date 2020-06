E’ nato in un ospedale di Wuhan il secondo figlio di Li Wenliang, il giovane medico eroe che lanciò per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus in Cina: lo riportano i media cinesi.

Li è morto a inizio febbraio dopo aver contratto il virus.

“Marito mio, ci vedi dal paradiso? L’ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò sodo per amarli e proteggerli,” ha scritto Fu Xuejie, vedova del dottor Li, su WeChat.