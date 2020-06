La neve si colora di rosa sul Passo del Gavia e sul ghiacciaio del Presena: uno spettacolo da vedere e un allarme per l’ambiente [FOTO e VIDEO]

Neve con sfumature e striature rosa. Sono affascinanti le immagini che arrivano dal Passo del Gavia, tra il territorio comunale di Valfurva (Sondrio) e il confine con la provincia di Brescia, e dal vicino ghiacciaio del Presena. La colorazione rosa, nonostante sia un bellissimo colpo d’occhio, in realtà rappresenta una minaccia per l’ambiente, tanto che ambientalisti e studiosi universitari dei ghiacciai alpini della Lombardia sono in allarme.

Il fenomeno è dovuto al proliferare di un’alga, la Ancylonema nordenskioeldii, che non era mai stata osservata prima in Italia. Secondo gli esperti il proliferare dell’alga e’ imputabile all‘innalzamento delle temperature anche in alta quota e cio’ rischia di accelerare il processo di fusione dei pochi ghiacciai e nevai rimasti sull’arco alpino. Il fenomeno era stato rilevato, in passato, nella cosiddetta “dark zone” della Groenlandia.

Le immagini della gallery scorrevole in alto e il video girato in alta Valfurva e sul Presena da Stefano De Nicolo’, di Local Team, testimoniano il fenomeno.