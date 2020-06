“Un’inversione di rotta che finirà nei libri di storia”: oggi New York riapre, 100 giorni dopo il primo caso confermato di Coronavirus

Oggi la Grande Mela prova a tornare alla normalità, a 100 giorni di distanza dal primo caso di Coronavirus confermato: a New York potrebbero tornare al lavoro fino a 400mila persone nel settore delle costruzioni, della manifattura e della vendita al dettaglio, con la prima fase della riapertura.

Negli ultimi cento giorni, la città è stata uno degli epicentri mondiali della pandemia, con oltre 205mila casi confermati e quasi 22mila morti.

Le autorità sono ottimiste sul ritorno alla normalità: il governatore Andrew Cuomo ha parlato di “un’inversione di rotta che finirà nei libri di storia“.

Per potere riaprire, New York City, come altre 9 regioni dello Stato di New York, ha dovuto soddisfare 7 parametri. Le altre aree dello stato hanno già riaperto e alcune sono già nella fase successiva, che consente la riapertura di un numero superiore di negozi, uffici e attività come parrucchieri, sempre nel rispetto della distanza interpersonale e con limiti alla capacità di accoglienza.