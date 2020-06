Meteo, la gigantesca nube di polvere del Sahara arriva nel Golfo del Messico: evento storico, cieli color latte e tramonti mozzafiato negli USA [FOTO]

La gigantesca nube di polvere che si è sollevata dal Sahara, arrivando a creare un’aria irrespirabile nei Caraibi pochi giorni fa, ora ha raggiunto anche il Golfo del Messico, negli Stati Uniti dopo aver percorso ben 5.000 miglia, sospinta dal vento. La sabbia sottilissima, tra gli elementi compone la nube, sta rendendo i cieli di parte degli Stati Uniti color latte e sta regalando anche tramonti mozzafiato.

Si tratta di un evento unico perché la polvere del deserto ha una densita’ senza precedenti, una concentrazione di micro-particelle che non si e’ attenuata nel viaggio e rischia di creare anche problemi di salute, come avvenuto nei giorni scorsi nei Caraibi. I medici temono gli effetti dell’inalazione di queste polveri sull’apparato respiratorio, gia’ a rischio per il COVID-19. Le sabbie africane copriranno nel fine settimana proprio le aree recentemente piu’ colpite dal coronavirus: Texas, Alabama, Florida.

“La polvere provochera’ foschia generalizzata e in alcune aree riduzione della visibilita’ e diminuzione della qualita’ dell’aria. Cio’ portera’ anche dei tramonti speciali con colori accesi dall’arancio al rosso profondo“, prevede il Centro meteorologico USA.