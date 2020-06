Nuovo Ponte di Genova, Toti: “Da una grande tragedia siamo stati capaci di rialzarci, più forti di prima” [FOTO]

“I primi 43 passi sul nuovo ponte di Genova li abbiamo fatti pensando a loro. E nessuno li dimenticherà. Poi emozionati abbiamo pensato che da una grande tragedia siamo stati capaci di rialzarci, più forti di prima. E abbiamo fatto sapere al mondo intero chi siamo. Questo è il modello Genova. Grazie al commissario Marco Bucci per averlo rappresentato al meglio e per aver restituito in soli 2 anni il ponte alla città, con una fantastica squadra che non ha mai smesso di lavorare nonostante le allerte, il covid e tutte le difficoltà di un cantiere così complesso. Siamo qui oggi per dirvi grazie. W l’Italia che non si arrende!“: è quanto ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in occasione della sua visita, insieme al sindaco Marco Bucci, sul cantiere del nuovo Ponte per Genova, sul quale è stata ultimata la gettata della soletta.

Il presidente Toti ha percorso il nuovo viadotto realizzato in sostituzione del Morandi, crollato il 14 agosto 2018.