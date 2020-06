In Olanda, una fabbrica di cioccolato in stile Willy Wonka con montagne russe, laboratori e giardini tropicali

Gli amanti del cioccolato probabilmente hanno un debole anche per Willy Wonka e la sua fabbrica di cioccolato, nati dalla penna di Roald Dahl e poi trasformati in film di successo. Ora un nuovo progetto in Olanda punta a creare un funzionale centro di produzione e “un’esperienza totale, dove puoi imparare e sperimentare tutto sul cioccolato”, spiega lo studio d’architettura Search.

La Tony’s Chocolonely ha svelato il primo rendering della sua nuova fabbrica con parco divertimenti di Zaanstad. La fabbrica sarà in stile Willy Wonka e avrà montagne russe, ottovolante e stanze segrete. Tra i padiglioni, fiumi di cioccolato, giardini tropicali, auditorium, sale cinema, giostre e laboratori per tutte le età.

Prima di avere la possibilità di entrare in un vero e proprio mondo di golosità, bisognerà aspettare almeno 3 anni. I visitatori avranno l’opportunità di seguire l’intero processo di produzione proprio come nella fabbrica di Willy Wonka. “La fabbrica si dividerà in tre: il monumentale magazzino De Vrede, il nuovo padiglione rosso con le montagne russe e un nuovo capannone di produzione altrettanto speciale. Non costruiamo questo tipo di fabbriche da cento anni. Il Tccc – il Tony’s Chocolonely Chocolate Circus – sarà pionieristico: un motore per la trasformazione dell’area industriale, con una fabbrica di nuova concezione che non fa rumore e non emana odori fastidiosi, oltre a essere in grado di attirare turisti. Gli ingegneri pensavano che fossimo pazzi, quando gli abbiamo mostrato i disegni del progetto. Ma grazie a tecniche innovative e intuizioni creative potremo creare qualcosa di speciale”, ha dichiarato l’architetto Kathrin Hanf.

È già stato chiesto il permesso di costruire e si attende ora il via libera del consiglio comunale di Zaandam. Il costo del progetto è di oltre 100 milioni di euro e prevede la rivalutazione dell’area industriale che si affaccia sul Zijkanaal H, incluso un vecchio mulino. La Tony’s Chocolonely si aspetta di creare 600 posti di lavoro e di richiamare 500 mila visitatori l’anno.