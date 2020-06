Allerta ozono in Lombardia: nel prossimo weekend possibile superamento della soglia di informazione

Anche per l’ozono (O3), il bacino padano risulta un territorio particolarmente sfavorito: le condizioni meteorologiche estive, con forte irraggiamento solare, unite alla limitata velocita’ del vento, determinano spesso importanti accumuli dei precursori e, di conseguenza, la formazione di ozono. Così, le condizioni di stabilita‘ associate alle temperature di questi giorni favoriscono la formazione di ozono in atmosfera. In base alle previsioni meteo, nel prossimo fine settimana la soglia di informazione dei 180 microgrammi/metrocubo potrebbe essere superata in alcune delle stazioni della rete di rilevamento di Arpa Lombardia.

L’ozono (O3) e’ un inquinante secondario, tipico della stagione estiva, con caratteristiche particolari: non e’ emesso praticamente da alcuna sorgente, ma si forma in atmosfera attraverso un insieme di reazioni che coinvolgono la radiazione solare, biossido d’azoto (NO2), ossigeno (O2) e composti organici volatili (COV).

Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, la principale fonte in Lombardia e’ ancora una volta il trasporto su strada (51%), in particolare diesel, seguito dalla combustione industriale (15%) e dalle attivita’ di produzione di energia elettrica. Anche i COV sono in parte di origine antropica, in relazione all’uso dei solventi e ai processi produttivi e ai trasporti. Vi sono poi le emissioni agricole e le non meno trascurabili emissioni naturali delle foreste, che rendono la lotta contro questo inquinante ancora piu’ complessa.