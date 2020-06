Qual è il Paese più pacifico del Mondo? Lo rivela il Global Peace Index, è in vetta alla classifica da 13 anni

L’Islanda è il Paese più pacifico del Mondo: domina incontrastato da 13 anni consecutivi la vetta alla classifica del Global Peace Index (GPI), realizzato dal think tank internazionale Institute for Economics & Peace.

Al secondo posto troviamo la Nuova Zelanda, al terzo il Portogallo.

Lo IEP pubblica il Global Peace Index ogni anno dal 2008: la conclusione principale dell’ultimo documento è che la sicurezza globale è leggermente diminuita negli anni, così com’è accaduto in 8 degli ultimi 12 anni. Ogni Paese è divenuto in media lo 0,34% meno sicuro e pacifico da quando è stato pubblicato l’ultimo Index.

Il Mondo è diventato il 2,5% meno pacifico dal 2008.

Il deterioramento nella pace globale non è, però, uniforme: il Global Peace Index valuta 81 Paesi come più sicuri quest’anno e altri 80 meno sicuri rispetto allo scorso anno.

Ecco la Top 20 dei Paesi del Global Peace Index:

Islanda

Nuova Zelanda

Portogallo

Austria

Danimarca

Canada

Singapore

Repubblica Ceca

Giappone

Svizzera

Slovenia

Repubblica d’Irlanda

Australia

Finlandia

Svezia

Germania

Belgio e Norvegia (pari merito)

Butan

Malesia

In coda alla classifica invece troviamo Afghanistan, Siria, Iraq, Sud Sudan e Yemen.

Per stilare gli elenchi, il think tank si è avvalso di 23 criteri qualitativi e quantitativi, assegnando un punteggio relativo a 3 categorie: sicurezza generale, controversie nazionali e internazionali, e militarizzazione.