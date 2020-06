Palermo assediata dagli incendi: roghi alimentati dal forte vento, diversi gli alberi abbattuti

Vasti incendi, alimentati dal forte vento di scirocco e dalle alte temperature, sono divampati nella giornata di ieri a Palermo e provincia: decine gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati nella zona industriale di Termini Imerese, così come a Cefalù, Partinico e Bagheria. La situazione ora sembra essere sotto controllo.

Situazione critica anche a Villaciambra dove roghi sono divampati in una zona particolarmente impervia, richiedendo l’intervento oltre che delle squadre a terra anche di due canadair.

Le fiamme si sono propagate anche lungo l’autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Villabate, e sulla Palermo Mazara del Vallo, tra Partinico e Balestrate.

Diversi gli alberi abbattuti dal forte vento che per tutta la notte ha sferzato Palermo.