Palermo: incendio al 9° piano di un palazzo, morta una donna

Oggi, a Palermo, una donna ha perso la vita in un incendio al 9° piano di un palazzo nel quartiere Palagonia.

Impegnate dall’alba 5 squadre dei vigili del fuoco: l’edificio è stato evacuato e le fiamme sono state domate.

In un appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, mentre un’altra è stata portata in salvo.